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У Украины есть амбициозная цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году - Зеленский

У Украины есть амбициозная цель открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 7879 просмотра

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Зеленский заявил об амбициозных планах открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в 2025 году. Стефанишина подтвердила положительную динамику и возможность открытия первых 15 переговорных разделов в первом полугодии 2025 года.

Украина во время председательства Польши в Европейском Союзе рассчитывает открыть в переговорах о вступлении в ЕС, как минимум, два кластера. В общем есть амбициозная цель открыть в следующем году все кластеры. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

"При президентстве Польши в ЕС,  мы рассчитываем открыть, как минимум, два кластера. Всего шесть кластеров. Если честно, у нас есть амбициозная цель - открыть в следующем году все кластеры. Такая есть задача. Но шесть кластеров - это очень серьезная, амбициозная цель", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Польша союзник Украины.

"Есть какие-то вопросы, есть споры о некоторых деталях, но тем не менее - это наш союзник и партнер. Нам нельзя терять отношения между нами и Польшей, но отстаивать украинские интересы мы должны", - заявил Зеленский.

Украина усиливает свои позиции на пути к евроинтеграции: что ждет в 2025 году16 дек. 2024, 14:40 • 17432 просмотра

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина достаточно положительно движется в вопросах переговоров.

"По результатам визита премьера Дании и ваших переговоров, в Украину уже прибыла министр по Европейским делам. Мы спланировали Датское председательство, открытие переговорных разделов, которые планируются на Датское председательство", - сказала Стефанишина.

Также по ее словам, вместе с польской стороной, с новым еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос спланировали, как можно открыть первые 15 переговорных разделов, касающихся верховенства права уже в первом полугодии 2025 года, что абсолютно возможно.

"Украина движется динамично. У нас положительная оценка по результатам отчета о расширении. У нас есть договоренности относительно наших обязательств, которые мы должны выполнить, всех предпосылок, касающихся открытия 1 и 2 кластера. Этот процесс конечно не будет простым, потому что кроме нашей работы надо договариваться с 27 государствами-членами ЕС. Но по сравнению с предыдущими периодами, эти отношения являются достаточно прочными. Есть понимание, что решение о членстве Украины в ЕС уже принято и мы движемся максимально динамично", - рассказала Стефанишина.

Она отметила, что основные решения приходятся на апрель.

"Это определенные политические процессы в Польше, но я думаю, что страны ЕС и в первую очередь Украина осознает, что есть конкретный план действий, который позволит избежать влияния этих процессов на важные стратегические решения для Украины", - заявила Стефанишина.

Дополнение

11 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что Киев пока не услышал  никакой конкретики по евроинтеграции Украины от Польши, которая будет с января  председательствовать в Совете ЕС. Речь идет, в частности, о предстоящем открытии переговорных кластеров в ближайшие полгода председательства Польши.

Как пишет Польское радио, глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что приоритетом Польши во время председательства в Совете Европейского Союза будет безопасность.

Президентство Польши в ЕС начнется 1 января 2025 года. Председатель польского Совета министров Дональд Туск отметил, что вопрос безопасности связан с фундаментальными целями и задачами Европейского Союза.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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