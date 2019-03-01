В туристический сбор 2019 внесли изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Положениями Закона Украины от 23.11.2018 г. № 2628-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" (далее - Закон № 2628), который вступил в силу с 01.01.2019 г., полностью изменен порядок взимания туристического сбора. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.
Среди элементов туристического сбора, которые обязательно определяются местными советами, произошли следующие изменения:
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- Категорию плательщиков дополнили субъектами, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки);
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- Расширен перечень категорий субъектов, которые предоставляют туристическую услугу и на которых возлагается обязанность налоговых агентов. В то же время установлено обязательное условие идентификации налоговых агентов путем обнародования советом перечня налоговых агентов на собственном официальном сайте;
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- В базе налогообложения показатель "стоимость проживания" изменено на показатель "количество суток проживания";
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- Ставки туристического сбора привязаны к показателю "минимальная заработная плата, установленная законом на 1 января отчетного (налогового) года". Введена дифференциация предельных ставок сбора по категории потребителя туристической услуги - внутренний (от 0 до 0,5%) или въездной (от 0 до 5%) туризм;
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- Изменился порядок исчисления и уплаты налоговых обязательств - предусмотрено право советов на введение авансовых взносов по уплате сбора, реализация которого фиксируется в соответствующем решении совета.
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Таким образом, для обеспечения условий взимания туристического сбора в 2019 году, решениями советов должны быть утверждены не только ставки сбора, но и введены (или не введены) авансовые взносы, определены и обнародованы списки налоговых агентов.
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Отмечается, что решения советов, принятые до 1 января 2019, не соответствуют нормам Налогового кодекса Украины по элементам туристического сбора.
В ГФС также объяснили, как должна осуществляться уплата туристического сбора, если решения советов не обнародованы своевременно.
"Согласно полномочиям, предоставленным НКУ, советам поручено принимать решение об установлении местных налогов и сборов в начале следующего бюджетного периода; такое решение вступает в силу с начала бюджетного периода. Решение официально обнародуется соответствующими советами до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение устанавливаемых местных налогов и сборов или изменений (плановый период)", - говорится в сообщении.
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В ГФС отметили, что в обратном случае нормы соответствующих решений применяются не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым периодом.
В то же время в 2019 году к принятым решениям органов местного самоуправления об установлении местных налогов и сборов, принятых в исполнение Закона № 2628, не применяются эти требования (подпункты 3, 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 2628).
"В 2019 году решения советов, принятые в исполнение Закона № 2628, вступают в силу со дня их официального обнародования, если органом или должностным лицом не установлен более поздний срок введения этих актов в действие", - подытожили в пресс-службе.