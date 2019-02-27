За січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 12,6 млрд грн

КИЇВ. 27 лютого. УНН. За січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДФС задекларовано до сплати 12,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 2,6 млрд грн, або на 26% більше ніж за останні три місяці 2018 року та попередній звітній період (січень 2019 року). Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.