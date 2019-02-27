За січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 12,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків ДФС задекларовано до сплати 12,6 млрд грн податку на додану вартість, що на 2,6 млрд грн, або на 26% більше ніж за останні три місяці 2018 року та попередній звітній період (січень 2019 року). Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Слід відмітити, що в порівнянні з фінансово-господарською діяльністю за аналогічний період минулого року (січень 2018 року), збільшилися обсяги реалізації на території України лише на 2,8%. При цьому, нарахування податку на додану вартість збільшились на 26%
Платниками Офісу забезпечено 66,7% усіх нарахувань податку на додану вартість по Україні.
За рахунок проведення роботи з підприємствами щодо адекватного декларування ПДВ, податкова віддача в порівнянні з декларацією за грудень 2018 року (попередній звітний місяць) зросла на 0,9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень 2018) – зросла на 0,7% та склала 3,7% і залишається найвищою по Україні.
Як повідомляв УНН, у ДФС назвали митниці, де оформили найбільше "євроблях".