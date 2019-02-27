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За январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн

За январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 7844 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. За январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС задекларировано к уплате 12,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, на 2,6 млрд грн, или на 26% больше, чем за последние три месяца 2018 и предыдущий отчетный период (январь 2019 года). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.

Следует отметить, что по сравнению с финансово-хозяйственной деятельностью за аналогичный период прошлого года (январь 2018), увеличились объемы реализации на территории Украины только на 2,8%. При этом, начисления налога на добавленную стоимость увеличились на 26%

Плательщиками Офиса обеспечено 66,7% всех начислений налога на добавленную стоимость по Украине.

За счет проведения работы с предприятиями по адекватному декларирования НДС, налоговая отдача по сравнению с декларацией за декабрь 2018 (предыдущий отчетный месяц) выросла на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2018) - выросла на 0,7 % и составила 3,7% и остается самой высокой по Украине.

Как сообщал УНН, в ГФС назвали таможни, где оформили больше всего "евроблях" .

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