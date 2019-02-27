За январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн

Следует отметить, что по сравнению с финансово-хозяйственной деятельностью за аналогичный период прошлого года (январь 2018), увеличились объемы реализации на территории Украины только на 2,8%. При этом, начисления налога на добавленную стоимость увеличились на 26%

Плательщиками Офиса обеспечено 66,7% всех начислений налога на добавленную стоимость по Украине.



За счет проведения работы с предприятиями по адекватному декларирования НДС, налоговая отдача по сравнению с декларацией за декабрь 2018 (предыдущий отчетный месяц) выросла на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2018) - выросла на 0,7 % и составила 3,7% и остается самой высокой по Украине.



Как сообщал УНН, в ГФС назвали таможни, где оформили больше всего "евроблях" .