За январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков задекларировано к уплате 12,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. За январь 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС задекларировано к уплате 12,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, на 2,6 млрд грн, или на 26% больше, чем за последние три месяца 2018 и предыдущий отчетный период (январь 2019 года). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
Следует отметить, что по сравнению с финансово-хозяйственной деятельностью за аналогичный период прошлого года (январь 2018), увеличились объемы реализации на территории Украины только на 2,8%. При этом, начисления налога на добавленную стоимость увеличились на 26%
Плательщиками Офиса обеспечено 66,7% всех начислений налога на добавленную стоимость по Украине.
За счет проведения работы с предприятиями по адекватному декларирования НДС, налоговая отдача по сравнению с декларацией за декабрь 2018 (предыдущий отчетный месяц) выросла на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2018) - выросла на 0,7 % и составила 3,7% и остается самой высокой по Украине.
Как сообщал УНН, в ГФС назвали таможни, где оформили больше всего "евроблях" .