У ДФС назвали митниці, де оформили найбільше "євроблях"

"Топ-5 митниць, якими оформлено найбільшу кількість транспортних засобів на "єврономерах" за період з 25.11.2018 по 24.02.2019:



Київська міська митниця – 24 103 шт.;



Волинська митниця – 15 443 шт.;



Закарпатська митниця – 12 094 шт.;



Львівська митниця – 11 163 шт.;



Чернівецька митниця – 10 652 шт.", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляв УНН, за час пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією було оформлено понад 218 тисяч таких транспортних засобів. При цьому, Україна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення "євроблях".

Раніше повідомлялося, що в Україні протягом пільгового періоду розмитнення автомобілів на єврономерах оформили два автомобілі марки Porshe, два Mercedes-Benz і один Bently.

Нагадаємо, 22 лютого завершився пільговий період розмитнення автомобілів на єврономерах.