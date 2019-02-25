У ДФС назвали митниці, де оформили найбільше "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Найбільшу кількість автомобілів з іноземною реєстрацією за час пільгового періоду розмитнення таких транспортних засобів оформили на Київській міській митниці - 24 103 штук. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби.
"Топ-5 митниць, якими оформлено найбільшу кількість транспортних засобів на "єврономерах" за період з 25.11.2018 по 24.02.2019:
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- Київська міська митниця – 24 103 шт.;
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- Волинська митниця – 15 443 шт.;
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- Закарпатська митниця – 12 094 шт.;
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- Львівська митниця – 11 163 шт.;
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- Чернівецька митниця – 10 652 шт.", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, за час пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією було оформлено понад 218 тисяч таких транспортних засобів. При цьому, Україна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення "євроблях".
Раніше повідомлялося, що в Україні протягом пільгового періоду розмитнення автомобілів на єврономерах оформили два автомобілі марки Porshe, два Mercedes-Benz і один Bently.
Нагадаємо, 22 лютого завершився пільговий період розмитнення автомобілів на єврономерах.