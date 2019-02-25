За пільговий період в Україні розмитнили понад 218 тисяч "євроблях"

У відомстві підкреслили, що 22 лютого завершився пільговий період розмитнення авто на єврономерах. При цьому, усі декларації, які громадяни встигли подати до 24 години останнього дня дії пільгового періоду митниці відпрацюють та оформлять в межах пільгового режиму, запевнили у ДФС.

"Так, 22 лютого було подано на оформлення близько 700 автівок, за останні дві доби (23-24 лютого) у вільний обіг випущено 160 транспортних засобів. За попередніми оцінками, процес пільгового розмитнення завершиться до четвера. З початку дії пільгового періоду для розмитнення авто (25.11.2018) станом на 24 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено понад 218 тис. транспортних засобів. Сплачено 13,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Із них майже 140 тисяч – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року - до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

"За їх оформлення сплачено понад 8,65 млрд гривень, з яких майже 4,3 млрд грн – акцизний податок, 2,5 млрд грн – ПДВ та 0,772 млрд грн – мито", - уточнили у ДФС.

З цієї кількості 121,4 тисяч – ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили загалом 1,031 млрд грн, що звільнило їх від адмінвідповідальності.

У ДФС також зазначили, що до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників авто.

"Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду", - попередили у відомстві.

Нагадаємо, Україна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення "євроблях".

Як повідомляв УНН, в уряді розповіли, що робити з нерозмитненими авто на єврономерах.