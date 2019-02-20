В уряді розповіли, що робити з нерозмитненими "євробляхами"

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Нерозмитнені протягом пільгового періоду автомобілі на європейській реєстрації можуть бути вивезені з території України або продані на запчастини. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.