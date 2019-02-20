В уряді розповіли, що робити з нерозмитненими "євробляхами"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Нерозмитнені протягом пільгового періоду автомобілі на європейській реєстрації можуть бути вивезені з території України або продані на запчастини. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день ми бачимо дві опції – це вивезення автомобілів за межі території України. Другий варіант – це фактично продаж цих автомобілів на запчастини", - зазначив чиновник.
При цьому в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Віктор Кривіцький додав, що на сьогоднішній день, як і прогнозував уряд, розмитнили приблизно третину ввезених в країну автомобілів на єврореєстрації. Частина з них уже вивезена назад і залишена за кордоном – в основному це дуже старі автомобілі, розмитнювати які немає сенсу. Частина ж власників таких авто планує віддати транспортний засіб для розбору на запчастини – ціну такого засобу пізніше відрегулює ринок.
Нагадаємо, з 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.
Уряд ухвалив рішення не подовжувати пільговий період розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.