В правительстве рассказали, что делать с нерастаможенными "евробляхами"

"На сегодняшний день мы видим две опции - это вывоз автомобилей за пределы территории Украины. Второй вариант - это фактически продажи этих автомобилей на запчасти", - отметил чиновник.

При этом и.о. замглавы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий добавил, что на сегодняшний день, как и прогнозировало правительство, растаможили примерно треть ввозимых в страну автомобилей на еврореестрации. Часть из них уже вывезена назад и оставлена за рубежом - в основном это очень старые автомобили, растамаживать которые нет смысла. Часть же владельцев таких авто планирует отдать транспортное средство для разбора на запчасти - цену такого автомобиля позже отрегулирует рынок.

Напомним, с 25 ноября по 19 февраля в Украине растаможили почти 124 тысяч автомобилей на иностранных номерах.

Правительство приняло решение не продлевать льготный период растаможки автомобилей на европейской регистрацией.