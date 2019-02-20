З листопада в Україні розмитнили майже 124 тисячі "євроблях"

КИЇВ. 20 лютого. УНН. З 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.