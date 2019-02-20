З листопада в Україні розмитнили майже 124 тисячі "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року громадяни України здійснили розмитнення 123 тисяч 971 автомобіля на єврономерах", - зазначив чиновник.
За його словами, загальна сума сплати за розмитнення склала 7,672 млрд грн.
При цьому він додав, що усього на території України налічується близько 640 тис. авто на єврореєстрації.
Найбільше автомобілів розмитнили Київська міська митниця - більше 20 тис. авто, Волинська - близько 14,5 тис. авто, Закарпатська - майже 11 тис. авто.
Нагадаємо, до кінця пільгового періоду розмитнення авто з іноземною реєстрацією залишилось два дні: оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5 закінчується 22 лютого о 24:00.