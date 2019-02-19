ДФС нагадала, що розмитнення авто за пільговою ставкою закінчується
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5 закінчується 22 лютого о 24:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на Закарпатську митницю ДФС.
З 23 лютого 2019 року при митному оформленні транспортних засобів громадян акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі, як це передбачено чинним законодавством.
На Закарпатській митниці ДФС триває оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Загалом із 25 листопада 2018 року, після внесення змін у податкове і митне законодавство, станом на 18 лютого 2019 року в Закарпатській митниці ДФС оформлено 13 202 транспортних засобів громадян. Це принесло до держбюджету надходжень понад 820,2 млн грн. Середня митна вартість таких авто склала 3600 дол. США.
Громадяни, котрі планують легалізувати свій автомобіль, мають можливість здійснити митне оформлення транспортних засобів у вільний обіг на таких митних постах: "Залізничний", "Малий Березний", "Лужанка", "Виноградів-вантажний", "Ужгород-центральний", "Мукачево", "Хуст" у Закарпатській області.
Нагадаємо, три дні до завершення пільгового періоду розмитнення авто на іноземних номерах київська митниця працюватиме до опівночі. 20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, які здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.