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Останні дні пільгового розмитнення "євроблях" київська митниця працюватиме до опівночі

Останні дні пільгового розмитнення "євроблях" київська митниця працюватиме до опівночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Три дні до завершення пільгового періоду розмитнення авто на іноземних номерах київська митниця працюватиме до опівночі. Про це повідомляє УНН з посиланням офіційний сайт Держфіскальної служби.

20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, які здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.

Наразі вони працюють до 22:00.

Пільговий період визначення ставки акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5 завершується опівночі 22 лютого.

Оформити авто на іноземних номерах можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС, що зазначені на ілюстрації.

Раніше УНН повідомляв, що українці найактивніше оформлюють "євробляхи" у Києві, Волинській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. 

Станом на 11 лютого в Україні від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду. 

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