Останні дні пільгового розмитнення "євроблях" київська митниця працюватиме до опівночі

20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, які здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.

Наразі вони працюють до 22:00.

Пільговий період визначення ставки акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5 завершується опівночі 22 лютого.

Оформити авто на іноземних номерах можна в підрозділах Київської міської митниці ДФС, що зазначені на ілюстрації.

Раніше УНН повідомляв, що українці найактивніше оформлюють "євробляхи" у Києві, Волинській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Станом на 11 лютого в Україні від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду.