Від розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду уже надійшло 5 млрд грн

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вже зараз від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на нараді щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, передає УНН.