Від розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду уже надійшло 5 млрд грн

ukru
23 березня, 12:58 • 164414 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 421171 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 413199 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 399826 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 405772 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 300171 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 248903 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 483907 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175281 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 414990 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться за годину
Популярнi новини
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 136790 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 225681 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 274724 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 143848 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 113807 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 402374 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 483907 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 414990 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 369531 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 318623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 159266 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 156404 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 157400 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151976 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155645 перегляди
Актуальне
Від розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду уже надійшло 5 млрд грн

Від розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду уже надійшло 5 млрд грн

Київ • УНН

 • 12121 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вже зараз від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на нараді щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, передає УНН.

“Вже зараз 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду”, — наголосив Президент на нараді щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Порошенко зауважив, що залишилося фактично 11 днів до завершення пільгового періоду розмитнення таких автомобілів.

“Зараз темп йде хороший”, — додав він.

Президент зазначив, що цей показник є значно вищим за той, що прогнозували експерти при плануванні надходжень до бюджету країни. За його словами, фахівці “при розрахунках показників бюджету були набагато більш обережними і песимістичними”.

“Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані у 2015-2016 роках в силу обставин — військових, бюджетних”, — наголосив Глава держави.

Звертаючись до присутнього на нараді виконуючого обов’язки заступника Голови ДФС Віктора Кривіцького, Президент акцентував увагу на наданні пріоритету тим, хто звертається з питання легалізації так званих “євроблях” саме через те, що кошти від цієї операції спрямовуються до Пенсійного фонду.

Глава держави також зазначив, що має бути нормативно врегульовано питання “задвоєння” штрафів та зменшено кількість довідок, сертифікатів, які вимагаються під час такої реєстрації.

Також він звернув увагу на питання терміналів, де мають перебувати ці автомобілі на час оформлення, зауваживши, що на державних терміналах є можливість перебувати безкоштовно.

Як повідомляв УНН, з 25 листопада 2018 року станом на 23 січня поточного року українці розмитнили близько 44 тисяч автомобілів з єврономерами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00