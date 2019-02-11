Від розмитнення "євроблях" до Пенсійного фонду уже надійшло 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вже зараз від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на нараді щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, передає УНН.
“Вже зараз 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду”, — наголосив Президент на нараді щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.
Порошенко зауважив, що залишилося фактично 11 днів до завершення пільгового періоду розмитнення таких автомобілів.
“Зараз темп йде хороший”, — додав він.
Президент зазначив, що цей показник є значно вищим за той, що прогнозували експерти при плануванні надходжень до бюджету країни. За його словами, фахівці “при розрахунках показників бюджету були набагато більш обережними і песимістичними”.
“Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані у 2015-2016 роках в силу обставин — військових, бюджетних”, — наголосив Глава держави.
Звертаючись до присутнього на нараді виконуючого обов’язки заступника Голови ДФС Віктора Кривіцького, Президент акцентував увагу на наданні пріоритету тим, хто звертається з питання легалізації так званих “євроблях” саме через те, що кошти від цієї операції спрямовуються до Пенсійного фонду.
Глава держави також зазначив, що має бути нормативно врегульовано питання “задвоєння” штрафів та зменшено кількість довідок, сертифікатів, які вимагаються під час такої реєстрації.
Також він звернув увагу на питання терміналів, де мають перебувати ці автомобілі на час оформлення, зауваживши, що на державних терміналах є можливість перебувати безкоштовно.
Як повідомляв УНН, з 25 листопада 2018 року станом на 23 січня поточного року українці розмитнили близько 44 тисяч автомобілів з єврономерами.