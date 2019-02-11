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От растаможки "евроблях" в Пенсионный фонд уже поступило 5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12120 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Уже сейчас от растаможивания авто с иностранной регистрацией 5 млрд гривен поступили в Пенсионный фонд. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совещании по итогам работы закона, который позволяет легализовать ввозимые с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, передает УНН.

"Уже сейчас 5 млрд гривен поступили в Пенсионный фонд", - подчеркнул Президент на совещании по итогам работы закона, который позволяет легализовать ввозимые с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Порошенко отметил, что осталось фактически 11 дней до завершения льготного периода растаможка таких автомобилей.

"Сейчас темп идет хороший", - добавил он.

Президент отметил, что этот показатель значительно выше того, что прогнозировали эксперты при планировании поступлений в бюджет страны. По его словам, специалисты "при расчетах показателей бюджета были гораздо более осторожными и пессимистичными".

"Это дает возможность нам решить вопрос индексации тех пенсий, которые не проиндексированы в 2015-2016 годах в силу обстоятельств - военных, бюджетных", - подчеркнул Глава государства.

Обращаясь к присутствующему на совещании исполняющего обязанности заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий, Президент акцентировал внимание на предоставлении приоритета тем, кто обращается по вопросу легализации так называемых "евроблях" именно потому, что средства от этой операции направляются в Пенсионный фонд.

Глава государства также отметил, что должен быть нормативно урегулирован вопрос "задвоения" штрафов и уменьшено количество справок, сертификатов, требуемых при такой регистрации.

Также он обратил внимание на вопросы терминалов, где должны находиться эти автомобили на время оформления, отметив, что на государственных терминалах есть возможность находиться бесплатно.

Как сообщал УНН, с 25 ноября 2018 года по состоянию на 23 января текущего года украинцы растаможили около 44 тысяч автомобилей с еврономерами.

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