Названо топ-5 митниць, де розмитнено найбільше “євроблях”

Так, зокрема, станом на ранок 11 лютого кількість оформлених митницею легкових автомобілів фізичних осіб у Закарпатській області склала 10 452. В результаті митного оформлення цих автівок до бюджету сплачено понад 654,2 млн гривень.

Серед розмитнених авто — 7 875 за деклараціями громадян, так званих “пересічників”, які раніше користувались в Україні транспортними засобами з іноземною реєстрацією. Водночас за ці автомобілі вони сплатили понад 28,3 млн грн добровільного внеску.

Як інформував УНН, станом на 30 січня у Львівській митниці ДФС було оформлено понад 10 тисяч авто.

За період з листопада 2018 по січень 2019 Чернівецькою митницею було оформлено 5144 автомобілі.

Зазначимо, всього з початку дії нових правил розмитнення, станом на 7 лютого, в Україні оформили 80,1 тисяч автомобілів на єврономерах.

У ДФС нагадали, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

Як повідомляв УНН, за словами Президента Петра Порошенка, станом на 11 лютого в Україні від розмитнення авто з іноземною реєстрацією 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду.