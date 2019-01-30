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На Львівській митниці оформили понад 10 тисяч "євроблях" більш ніж на 563 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Після внесення змін у податкове і митне законодавство, з 25 листопада, у Львівській митниці ДФС оформлено понад 10 тисяч авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Державної фіскальної служби України у Львівській області у Facebook.

“З 25 листопада, після внесення змін у податкове і митне законодавство, у Львівській митниці ДФС у митному режимі „імпорт“ оформлено 10022 транспортних засоби громадян”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що відповідно до Держбюджету скеровано понад 563 млн гривень митних платежів.

Також зазначається, що з них майже 6,5 тисяч — автомобілі, що були ввезені на митну територію України у період з 1 січня 2015 року та поміщені в митні режими “транзит” або “тимчасове ввезення” (так звані "євробляхи").

У відомстві нагадують, протягом 90 календарних днів з дня набуття чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку застосовується коефіцієнт 0,5. Це стосується тих, хто ввозить один легковий автомобіль для власного використання. Пільговий період закінчується через 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме — 22 лютого 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, українці розмитнили близько 44 тисяч “євроблях”.

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