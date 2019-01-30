На Львовской таможне оформили более 10 тысяч "евроблях" более чем на 563 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. После внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, с 25 ноября, во Львовской таможни ГФС оформлено более 10 тысяч авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Государственной фискальной службы Украины во Львовской области в Facebook.
"С 25 ноября, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, на Львовской таможне ГФС в таможенном режиме "импорт" оформлено 10022 транспортных средства граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что в Госбюджет направлено более 563 млн гривен таможенных платежей.
Также отмечается, что из них почти 6,5 тыс - автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года и помещены в таможенные режимы "транзит" или "временный ввоз" (так называемые "евробляхи").
В ведомстве напоминают, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, кроме электромобилей, в акцизного налога применяется коэффициент 0,5. Это касается тех, кто ввозит один легковой автомобиль для собственного использования. Льготный период заканчивается через 90 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего закона, а именно - 22 февраля 2019.
Ранее УНН сообщал, украинцы растаможили около 44 тысяч "евроблях".