Чернівецька ДФС оформила понад 5100 автівок "євробляхерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. За період з листопада 2018 по січень 2019 Чернівецькою митницею було оформлено 5144 автомобілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну фіскальну службу у Чернівецькій області.
“З 25 листопада 2018 року по 27 січня 2019 року Чернівецькою митницею ДФС оформлено 5144 транспортних засоби громадян з іноземною реєстрацією. Це авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах “тимчасове ввезення” або “транзит”, — йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.
“Понад 364 млн. грн. — таку суму сплатили громадяни, які здійснили митне оформлення своїх автівок. З цієї суми понад 329 млн.грн. перераховано до Пенсійного фонду”, — додають у повідомленні прес-служби ДФС.
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Як повідомляв УНН, українці закликали продовжити пільговий період розмитнення “євроблях” ще на 90 днів.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.