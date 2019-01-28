Черновицкая ГФС оформила более 5100 автомобилей "евробляхеров"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За период с ноября 2018 по январь 2019 Черновицкой таможней было оформлено 5144 автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную фискальную службу в Черновицкой области.
“С 25 ноября 2018 по 27 января 2019 Черновицкой таможней ДФС оформлено 5144 транспортных средств граждан с иностранной регистрацией. Это авто, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах “временный ввоз” или “транзит”, — говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
“Более 364 млн гривен — такую сумму заплатили граждане, совершившие таможенное оформление своих автомобилей. Из этой суммы более 329 млн гривен. перечислено в Пенсионный фонд”, — добавляют в сообщении пресс-службы ГФС.
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Как сообщал УНН, украинцы призвали продолжить льготный период растаможки “евроблях” еще на 90 дней.
Напомним, 25 ноября 2018 вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.