Названы топ-5 таможен, где растаможено больше всего "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинские граждане активно оформляют автомобили с иностранной регистрацией в Киеве, Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Закарпатской области.
Так, в частности, по состоянию на утро 11 февраля количество оформленных таможней легковых автомобилей физических лиц в Закарпатской области составила 10 452. В результате таможенного оформления этих автомобилей в бюджет уплачено более 654,2 млн гривен.
Среди растаможенных авто - 7875 по декларациям граждан, которые ранее пользовались в Украине транспортными средствами с иностранной регистрацией. В то же время за эти автомобили они заплатили более 28,3 млн грн добровольного взноса.
Как информировал УНН, по состоянию на 30 января во Львовской таможне ГФС было оформлено более 10 000 авто.
За период с ноября 2018 по январь 2019 Черновицкой таможней было оформлено 5144 автомобиля.
Отметим, всего с начала действия новых правил растаможивания, по состоянию на 7 февраля, в Украине оформили 80 100 автомобилей на еврономерах.
В ГФС напомнили, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.
Как сообщал УНН, по словам Президента Петра Порошенко, по состоянию на 11 февраля в Украине от растаможивания авто с иностранной регистрацией 5 млрд гривен поступили в Пенсионный фонд.