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В Україні розмитнили понад 80 тисяч "євроблях"

В Україні розмитнили понад 80 тисяч "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. З початку дії нових правил розмитнення в Україні оформили 80,1 тисяч автомобілів на єврономерах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

"За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 5 млрд гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 6 лютого 2019 року (включно) транспортних засобів складає 80,1 тис. шт", - йдеться в повідомленні.

У ДФС уточнили, що найактивніше автомобілі розмитнюють у Києві - там оформили майже 13,2 тисяч автомобілів, у Волинській – 10,2 тисяч, Чернівецькій – 7,2 тисяч, Львівській – 6,8 тисяч та Закарпатській – 6,8 тисяч областях.

Із загальної кількості розмитнених автомобілів майже 68 тисяч - ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України.

"За них власники добровільно сплатили 577,7 млн грн (8500 за кожне авто)", - зазначили у ДФС.

Крім того, за добу, 6 лютого, громадяни розмитнили понад 3,8 тисяч автомобілів. За них сплатили майже 233,5 млн грн платежів.

Як повідомляв УНН, митник вимагав з підприємця хабар за оформлення двох автомобілів на єврономерах.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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