В Украине растаможили более 80 тысяч "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала действия новых правил растаможивания в Украине оформили 80,1 тысяч автомобилей в еврономерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
"За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 5 млрд гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) транспортных средств составляет 80,1 тыс. шт", - говорится в сообщении.
В ГФС уточнили, что активно автомобили растаможивают в Киеве - там оформили почти 13,2 тысяч автомобилей, в Волынской - 10,2 тысяч, Черновицкой - 7,2 тысяч, Львовской - 6,8 тысяч и Закарпатской - 6,8 тысяч областях.
Из общего количества растаможенных автомобилей почти 68 тысяч - те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.
"За них владельцы добровольно уплатили 577,7 млн грн (8500 за каждое авто)", - отметили в ГФС.
Кроме того, за сутки, 6 февраля, граждане растаможили более 3,8 тисяч автомобилей. За них заплатили почти 233,5 млн грн платежей.
Как сообщал УНН, таможенник требовал с предпринимателя взятку за оформление двух автомобилей на еврономерах.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.