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Митник вимагав з підприємця хабар за розмитнення двох "євроблях"

Митник вимагав з підприємця хабар за розмитнення двох "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Співробітника митної служби в Одеській області викрито на хабарі за безперешкодне розмитнення двох автомобілів на іноземній реєстрації. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Завідувач сектору митного оформлення одного з митних постів підозрюється у вимаганні та отриманні від директора приватного підприємства 600 доларів хабара за безперешкодне митне оформлення двох "євроблях".

Митник затриманий. Ведеться розслідування за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на хабарі спіймали керівника однієї з господарських структур Міноборони

Як повідомляв УНН, т. в. о. начальника одного з територіальних відділів Нацполіції Києва викрили на отриманні хабара.

Українські Національні Новини

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