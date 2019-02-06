Таможенник требовал с предпринимателя взятку за растаможку двух "евроблях"

Заведующий сектором таможенного оформления одного из таможенных постов подозревается в вымогательстве и получении от директора частного предприятия 600 долларов взятки за беспрепятственное таможенное оформление двух "евроблях".



Таможенник задержан. Ведется расследование по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, на взятке поймали руководителя одной из хозяйственных структур Минобороны.



Как сообщал УНН, в. и. о. начальника одного из территориальных отделов Нацполиции Киева разоблачили на получении взятки.