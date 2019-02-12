Последние дни льготного растаможивания "евроблях" киевская таможня будет работать до полуночи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Три дня до завершения льготного периода растаможки авто на иностранных номерах киевская таможня будет работать до полуночи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Госфискальной службы.
20, 21 и 22 февраля 2019 года время работы подразделений таможни, осуществляющих оформление авто, будет продлено до 00:00 ночи.
Сейчас они работают до 22:00.
Льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5 завершается в полночь 22 февраля.
Оформить авто на иностранных номерах можно в подразделениях Киевской городской таможни ДФС, которые указаны на иллюстрации.
Ранее УНН сообщал, что украинцы активно оформляют "евробляхи" в Киеве, Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
По состоянию на 11 февраля в Украине от растаможивания авто с иностранной регистрацией 5 млн гривен поступили в Пенсионный фонд.