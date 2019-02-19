ГФС напомнила, что растаможка авто по льготной ставке заканчивается

С 23 февраля 2019 года при таможенном оформлении транспортных средств граждан акцизный налог будет взиматься в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством.

На Закарпатской таможни ГФС продолжается оформление транспортных средств с иностранной регистрацией. Всего с 25 ноября 2018, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 18 февраля 2019 года в Закарпатской таможни ГФС оформлено 13202 транспортных средств граждан. Это принесло в госбюджет поступлений более 820 200 000 грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долл. США.

Граждане, планирующие легализовать свой автомобиль, имеют возможность осуществить таможенное оформление транспортных средств на таких таможенных постах: "Железнодорожный", "Малый Березный", "Лужники", "Виноградов-грузовой", "Ужгород-центральный", "Мукачево "," Хуст "в Закарпатской области.

Напомним, три дня до завершения льготного периода растаможка авто на иностранных номерах киевская таможня будет работать до полуночи. 20, 21 и 22 февраля 2019 года время работы подразделений таможни, осуществляющих оформление авто, будет продлен до 00:00 ночи.