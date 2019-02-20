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С ноября в Украине растаможили почти 124 тысячи "евроблях"

С ноября в Украине растаможили почти 124 тысячи "евроблях"

Киев  •  УНН

 • 9588 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. С 25 ноября по 19 февраля в Украине растаможили почти 124 тыс. автомобилей на иностранных номерах. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С 25 ноября 2018 по 19 февраля 2019 граждане Украины осуществили растаможивание 123 тысяч 971 автомобиля на Еврономер", - отметил чиновник.

По его словам, общая сумма уплаты за растаможку составила 7,672 млрд грн.

При этом он добавил, что всего на территории Украины насчитывается около 640 тыс. авто с еврорегистрацией.

Больше всего автомобилей растаможили Киевская городская таможня - более 20 тыс. авто, Волынская - около 14,5 тыс. авто, Закарпатская - почти 11 тыс. авто.

Напомним, до конца льготного периода растаможки авто с иностранной регистрацией осталось два дня: налогообложение акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00.

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