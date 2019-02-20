В уряді виключили можливість продовження пільгового розмитнення "євроблях"

"Було прийнято рішення не подовжувати пільговий період. Уряд і Президент, профільний комітет лишились на тій позиції, яка була зафіксована у законі", - зазначив чиновник.



За його словами, таким чином, як і планувалось раніше, до кінця доби 22 лютого розмитнити авто можна буде зі знижкою 50%. З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації – за повною ставкою розмитнення, передбаченою в законі. І вже з 23 травня власники не розмитнених автомобілів будуть платити штраф у 170 тис. грн.



Нагадаємо, з 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.