В уряді виключили можливість продовження пільгового розмитнення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Уряд прийняв рішення не подовжувати пільговий період розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Було прийнято рішення не подовжувати пільговий період. Уряд і Президент, профільний комітет лишились на тій позиції, яка була зафіксована у законі", - зазначив чиновник.
За його словами, таким чином, як і планувалось раніше, до кінця доби 22 лютого розмитнити авто можна буде зі знижкою 50%. З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації – за повною ставкою розмитнення, передбаченою в законі. І вже з 23 травня власники не розмитнених автомобілів будуть платити штраф у 170 тис. грн.
Нагадаємо, з 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.