В правительстве исключили возможность продолжения льготного растаможивания "евроблях"

"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство и Президент, профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - отметил чиновник.



По его словам, таким образом, как и планировалось ранее, до конца суток 22 февраля растаможить авто можно будет со скидкой 50%. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки автомобилей в иностранной регистрации - по полной ставке растаможки, предусмотренной в законе. И уже с 23 мая владельцы не растаможенных автомобилей будут платить штраф в 170 тыс. грн.



Напомним, с 25 ноября по 19 февраля в Украине растаможку почти 124 000 автомобилей на иностранных номерах.