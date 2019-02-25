Україна заробила на "євробляхах" понад 13,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Уркаїна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення "євроблях". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час наради щодо індексації пенсій за участю Президента та уряду, передає УНН.
"Результат сьогоднішнього дня: всього через механізми пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд, в тому числі по програмі старих автомобілів, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів", - зазначив Порошенко.
Він додав, що гроші, які будуть спрямовані на виплату пенсіонерам з найнижчою пенсією (менше або на рівні мінімальної), вже є на рахунку пенсійного фонду.
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Як повідомляв УНН, індексацію пенсій за рахунок "євроблях" розглядатимуть у березні.