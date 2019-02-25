Україна заробила на "євробляхах" понад 13,5 млрд гривень

"Результат сьогоднішнього дня: всього через механізми пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд, в тому числі по програмі старих автомобілів, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів", - зазначив Порошенко.



Він додав, що гроші, які будуть спрямовані на виплату пенсіонерам з найнижчою пенсією (менше або на рівні мінімальної), вже є на рахунку пенсійного фонду.



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Як повідомляв УНН, індексацію пенсій за рахунок "євроблях" розглядатимуть у березні.