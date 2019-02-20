Індексацію пенсій за рахунок "євроблях" розглядатимуть у березні

Питання про спрямування коштів від розмитнення автомобілів на євро реєстрації на індексацію пенсій опрацьовують Міністерство фінансів, уряд і Адміністрація Президента.

"Ми чекаємо закінчення цього пільгового періоду для того, щоб підбити наше сальдо, щоб зрозуміти, що буде з 23 лютого (коли завершиться пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації – ред.)… Я думаю, ці рішення будуть прийняті протягом березня-квітня", - зазначив чиновник.

За його словами, наразі Мінфін спільно із Мінсоцполітики і Пенсійним фондом обліковує пенсіонерів, виплати яких потребують індексації.

При цьому він наголосив, що кошти від розмитнення автомобілів на єврореєстрації надходять в спецфонд, тож не можуть бути використані на інші потреби, окрім передбаченої законом індексацій пенсій.

Нагадаємо, з 25 листопада по 19 лютого в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.

Уряд прийняв рішення не подовжувати пільговий період розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Як наголосив Президент України Петро Порошенко, отримані від розмитнення авто гроші будуть спрямують на індексацію пенсій. Збільшені пенсії отримають ті, хто наразі отримує мінімальні виплати.