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В Україні розмитнили понад 200 тисяч "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. На українських митницях оформили більше 200 тисяч автомобілів з іноземними номерами. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, передає УНН з посиланням на прес-службу Порошенка.

"Знаєте, яка ситуація зараз? Уже більше 200 тисяч автомобілів розмитнено, а до Пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень станом на зараз", - повідомив Президент.

За його словами, ці гроші спрямують на індексацію пенсій. Він додав, що такі пенсії отримають ті, хто мають пенсії на рівні мінімальної.

Раніше повідомлялося, що від розмитнення автомобілів на єврономерах до бюджету надійшло 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Українські Національні Новини

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