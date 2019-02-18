В Україні розмитнили понад 200 тисяч "євроблях"

КИЇВ. 18 лютого. УНН. На українських митницях оформили більше 200 тисяч автомобілів з іноземними номерами. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, передає УНН з посиланням на прес-службу Порошенка.