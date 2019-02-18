В Украине растаможили более 200 тысяч "евроблях"

"Знаете, какая ситуация сейчас? Уже больше 200 тысяч автомобилей растаможено, а в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен по состоянию на сейчас", - сообщил Президент.

По его словам, эти деньги пойдут на индексацию пенсий. Он добавил, что такие пенсии получат те, кто имеют пенсии на уровне минимальной.

Ранее сообщалось, что от растаможивания автомобилей на еврономерах в бюджет поступило 6,6 млрд грн.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.