Бюджет отримав 6,6 млрд грн від розмитнення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. До бюджету надійшло 6,6 млрд грн від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"З 25 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року (включно) громадяни України здійснили митне оформлення 106,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацію, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автівок та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 6,6 млрд грн", - повідомили у Мінфіні.
Як зазначається, з цієї суми 0,6 млрд грн – мито, 1,9 млрд грн – ПДВ, 3,3 млрд грн – акцизний податок, 0,8 млрд грн – кошти, які були добровільно сплачені громадянами до Держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів.
У 2019 році від митних платежів до бюджету надійшло 4,9 млрд грн. План на 2019 рік становив 1,0 млрд грн, вказали у відомстві.
Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України, нагадали у Мінфіні.
22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.
Нагадаємо, названо топ-5 митниць, де розмитнено найбільше "євроблях".