Бюджет получил 6,6 млрд грн от растаможки "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В бюджет поступило 6,6 млрд грн от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"С 25 ноября 2018-го по 14 февраля 2019 года (включительно) граждане Украины осуществили таможенное оформление 106,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранном регистрации составила 6,6 млрд грн", - сообщили в Минфине.
Как отмечается, из этой суммы 0,6 млрд грн - пошлина, 1,9 млрд грн - НДС, 3,3 млрд грн - акцизный налог, 0,8 млрд грн - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в Госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов.
В 2019 году от таможенных платежей в бюджет поступило 4,9 млрд грн. План на 2019 год составил 1,0 млрд грн, указали в ведомстве.
Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранном регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины, напомнили в Минфине.
22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.
Напомним, назван топ-5 таможен, где растаможено больше всего "евроблях".