Индексация пенсий за счет "евроблях" будет рассматриваться в марте

Вопрос о направлении средств от растаможивания автомобилей на еврореестрации на индексацию пенсий прорабатывают Министерство финансов, правительство и Администрация Президента.

"Мы ждем окончания этого льготного периода для того, чтобы подвести наше сальдо, чтобы понять, что будет с 23 февраля (когда завершится льготный период растаможка авто на иностранном регистрации - ред.)... Я думаю, эти решения будут приняты в течение марта-апреля", - отметил чиновник.

По его словам, сейчас Минфин совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом учитывает пенсионеров, выплаты которых требуют индексации.

При этом он подчеркнул, что средства от растаможивания автомобилей на еврореестрации поступают в спецфонд, поэтому не могут быть использованы на другие нужды, кроме предусмотренных законом индексаций пенсий.

Напомним, с 25 ноября по 19 февраля в Украине растаможку почти 124 тыс. автомобилей на иностранных номерах.

Правительство приняло решение не продлевать льготный период растаможки автомобилей на европейской регистрации.

Как подчеркнул президент Петр Порошенко, полученные от растаможивания авто деньги будут направлены на индексацию пенсий. Увеличенные пенсии получат те, кто сейчас получает минимальные выплаты.