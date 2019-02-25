Украина заработала на "евробляхах" более 13,5 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Уркаина заработала около 13,6 млрд грн от льготного растаможивания "евроблях". Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по индексации пенсий при участии Президента и правительства, передает УНН.
"Результат сегодняшнего дня: всего через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд грн, в том числе по программе старых автомобилей, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров", - отметил Порошенко.
Он добавил, что деньги, которые будут направлены на выплату пенсионерам с низкой пенсией (меньше или на уровне минимальной), уже на счете пенсионного фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел маленькие зарплаты в СССР
Как сообщал УНН, индексация пенсий за счет "евроблях" будет рассматриваться в марте.