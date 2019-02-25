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За льготный период в Украине растаможили более 218 тысяч "евроблях"

За льготный период в Украине растаможили более 218 тысяч "евроблях"

Киев  •  УНН

 • 10687 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией было оформлено более 218 тыисяч таких транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.

В ведомстве подчеркнули, что 22 февраля завершился льготный период растаможки авто на еврономерах. При этом, все декларации, которые граждане успели подать до 24 часов последнего дня действия льготного периода таможни отработают и оформят в пределах льготного режима, заверили в ГФС.

"Так, 22 февраля было подано на оформление около 700 автомобилей, за последние двое суток (23-24 февраля) в свободное обращение выпущено 160 транспортных средств. По предварительным оценкам, процесс льготного растаможивания завершится до четверга. С начала действия льготного периода для растаможивания авто (25.11.2018) по состоянию на 24 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств. Уплачено 13,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Из них почти 140 тысяч - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года - до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

"За их оформления уплачено более 8,65 млрд гривен, из которых почти 4,3 млрд грн - акцизный налог, 2,5 млрд грн - НДС и 0,772 млрд грн - пошлина", - уточнили в ГФС.

Из этого количества 121,4 тысяч - те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили в общем 1,031 млрд грн, что освободило их от административной ответственности.

В ГФС также отметили, что до 23 мая еще будут действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев авто.

"После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда", - предупредили в ведомстве.

Напомним, Украина заработала около 13,6 млрд грн от льготного растаможивания "евроблях".

Как сообщал УНН, в правительстве рассказали, что делать с нерастаможенными авто на еврономерах.

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