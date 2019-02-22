В Україні сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами

Українці могли розмитнити імпортовані авто зі сплатою половини акцизу. Такі умови поширюються на розмитнення однією людиною однієї машини, ввезеної з-за кордону.



Як повідомляв УНН, нерозмитнені протягом пільгового періоду автомобілі на європейській реєстрації можуть бути вивезені з території України або продані на запчастини.



Нагадаємо, на Львівській митниці оформили понад 10 тисяч "євроблях" більш ніж на 563 мільйонів гривень.



Уряд ухвалив рішення не подовжувати пільговий період розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.



Нагадаємо, три дні до завершення пільгового періоду розмитнення авто на іноземних номерах київська митниця працюватиме до опівночі. 20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, які здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.