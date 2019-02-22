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В Україні сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами

В Україні сьогодні спливає період розмитнення авто з єврономерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні сьогодні о 23:59 спливає пільговий період розмитнення авто "на єврономерах". Це передбачене законами №2611-VIII і №2612-VIII про формулу розрахунку акцизу та штрафи за порушення строків транзиту, передає УНН. 

Українці могли розмитнити імпортовані авто зі сплатою половини акцизу. Такі умови поширюються на розмитнення однією людиною однієї машини, ввезеної з-за кордону.

Як повідомляв УНН, нерозмитнені протягом пільгового періоду автомобілі на європейській реєстрації можуть бути вивезені з території України або продані на запчастини.

Нагадаємо, на Львівській митниці оформили понад 10 тисяч "євроблях" більш ніж на 563 мільйонів гривень

Уряд ухвалив рішення не подовжувати пільговий період розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Нагадаємо, три дні до завершення пільгового періоду розмитнення авто на іноземних номерах київська митниця працюватиме до опівночі. 20, 21 та 22 лютого 2019 року час роботи підрозділів митниці, які здійснюють оформлення авто, буде продовжено до 00:00 ночі.

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