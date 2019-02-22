В Украине сегодня истекает период растаможки авто с еврономерами

Украинцы могли растаможить импортируемые авто с уплатой половины акциза. Такие условия распространяются на растаможку одним человеком одной машины, ввозимой из-за рубежа.



Как сообщал УНН, нерастаможенные в течение льготного периода автомобили на европейской регистрации могут быть вывезены с территории Украины или проданы на запчасти.



Напомним, на Львовской таможне оформили более 10 000 "евроблях" более чем на 563 миллионов гривен .



Правительство приняло решение не продлевать льготный период растаможки автомобилей на европейской регистрации.



Напомним, три дня до завершения льготного периода растаможка авто на иностранных номерах киевская таможня будет работать до полуночи. 20, 21 и 22 февраля 2019 время работы подразделений таможни, осуществляющих оформление авто, будет продлен до 00:00 ночи.