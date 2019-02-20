У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених "євроблях"

Зокрема, найдорожчим розмитненим автомобілем в Україні став автомобіль Porshe TURBO S 2013 року випуску із митною вартістю в еквіваленті 83,1 тис. доларів. Сума сплачених при митному оформленні податків та платежів склала 766,1 тис. грн.

Наступна позиція за Bently Flying Spur 2014 року випуску вартістю 74,5 тис. дол., який розмитнили за 727,9 тис. грн.

Ще один Porshe Cayenne S 2018 року вартістю 76 тис. доларів розмитнили за 705 тис. грн.

Mercedes-Benz G classe 2015 року вартістю 63,6 тис. доларів розмитнили за 593,4 тис. грн, а Mercedes-Benz V classe 2018 року вартістю 62 тис. доларів розмитнили за 553 тис. грн.

Як повідомляв УНН, з 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019-го в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів на іноземних номерах.

Уряд прийняв рішення не подовжувати пільговий період розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.