В ГФС назвали 5 самых дорогих растаможенных "евроблях"

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине в течение льготного периода растаможка автомобилей на еврорегистрации растаможили два автомобиля марки Porshe, два Mercedes-Benz и один Bently. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает УНН.

В частности, самым дорогим растаможенным автомобилем в Украине стал автомобиль Porshe TURBO S 2013 выпуска с таможенной стоимостью в эквиваленте 83,1 тыс. долларов. Сумма уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей составила 766,1 тыс. грн.

Следующая позиция за Bently Flying Spur 2014 года выпуска стоимостью 74,5 тыс. долл., который растаможили за 727,9 тыс. грн.

Еще один Porshe Cayenne S 2018 года стоимостью 76 тыс. долларов растаможили за 705 тыс. грн.

Mercedes-Benz G classe 2015 года стоимостью 63,6 тыс. долларов растаможили за 593,4 тыс. грн, а Mercedes-Benz V classe 2018 года стоимостью 62 тыс. долларов растаможили за 553 тыс. грн.

Как сообщал УНН, с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019-го в Украине растаможили почти 124 тысячи автомобилей на иностранных номерах.

Правительство приняло решение не продлевать льготный период растаможки автомобилей на европейской регистрации.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

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