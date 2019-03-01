У туристичний збір 2019 року внесли зміни

Серед елементів туристичного збору, що обов’язково визначаються місцевими радами, відбулися такі зміни:



Категорію платників доповнено суб’єктами, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі);



Розширено перелік категорій суб’єктів, які надають туристичну послугу та на яких покладається обов’язок податкових агентів. Водночас встановлено обов’язкову умову ідентифікації податкових агентів шляхом оприлюднення радою переліку податкових агентів на власному офіційному веб-сайті;



У базі оподаткування показник "вартість проживання" змінено на показник "кількість діб проживання";



Ставки туристичного збору прив’язані до показника "мінімальна заробітна плата, встановлена законом на 1 січня звітного (податкового) року". Запроваджено диференціацію граничних ставок збору за категорією споживача туристичної послуги - внутрішній (від 0 до 0,5 %) або в’їзний (від 0 до 5 %) туризм;



Змінився порядок обчислення та сплати податкових зобов’язань - передбачено право рад на запровадження авансових внесків із сплати збору, реалізація якого фіксується у відповідному рішенні ради.



Таким чином, для забезпечення умов справляння туристичного збору у 2019 р. рішеннями рад мають бути затверджені не тільки ставки збору, а й запроваджено (або не запроваджено) авансові внески, визначені та оприлюднені переліки податкових агентів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За січень 2019 року платниками Офісу великих платників податків задекларовано до сплати 12,6 млрд грн

Зазначається, що рішення рад, прийняті до 1 січня 2019 р., не відповідають нормам Податкового кодексу України за основними елементами туристичного збору.

У ДФС також пояснили, як має здійснюватися сплата туристичного збору, якщо рішення рад не оприлюднені своєчасно.

"Згідно з повноваженнями, наданими ПКУ, радам доручено приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів до початку наступного бюджетного періоду; таке рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду. Рішення офіційно оприлюднюється відповідними радами до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ратифікувала конвенцію щодо оподаткування

У ДФС зазначили, що в іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Водночас у 2019 р. до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання Закону № 2628, не застосовуються ці вимоги (підпункти 3, 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 2628).

"У 2019 р. рішення рад, прийняті на виконання Закону № 2628, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію", - підсумували у прес-службі.