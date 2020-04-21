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В Турции снова планируют ввести комендантский час

В Турции снова планируют ввести комендантский час

Киев  •  УНН

 • 13860 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Турции собираются с 23 апреля снова ввести комендантский час в рамках карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Турция введет четырехдневный комендантский час в 31 провинции, начиная с 23 апреля в рамках мероприятий по предотвращению распространения нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжат работу пекарни, больницы, аптеки и предприятия, производящие товары для здоровья и медицинские средства.

Добавим, что впервые Турция ввела 48-часовой комендантский час по всей стране 11-12 апреля.

Напомним, Министерство внутренних дел Турции поздно вечером 10 апреля объявило жителям 31 провинции, в том числе городам-миллионникам - Анкаре и Стамбулу, о запрете выходить из дома в течение 48 часов.

Комендантский час должен был начать действовать с полуночи 10 апреля, поэтому люди сразу массово бросились в магазины, повлекшее их скопления, особенно в крупных городах.

После чего в воскресенье, 12 апреля, об отставке объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Этот шаг он объяснил неудачным объявлением 10 апреля комендантского часа.

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