У Туреччині знову планують запровадити комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Туреччині збираються із 23 квітня знову запровадити комендантську годину в рамках карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Hurriyet Daily News.
"Туреччина запровадить чотириденну комендантську годину у 31 провінції, починаючи з 23 квітня в рамках заходів щодо запобігання поширенню нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що продовжать роботу пекарні, лікарні, аптеки та підприємства, що виробляють товари для здоров'я та медичні засоби.
Додамо, що вперше Туреччина ввела 48-годинну комендантську годину по всій країні 11-12 квітня.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Туреччини пізно ввечері 10 квітня оголосило мешканцям 31 провінції, у тому числі містам-мільйонникам - Анкарі та Стамбулу, про заборону виходити з дому протягом 48 годин.
Комендантська година мала розпочати діяти з опівночі 10 квітня, тому люди відразу масово кинулись до магазинів, що спричинило їх скупчення, особливо у великих містах.
Після чого у неділю, 12 квітня, про відставку оголосив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Цей крок він пояснив невдалим оголошенням 10 квітня комендантської години.