У багатьох турецьких містах вводиться комендантська година через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Туреччині в 30 містах і в провінції Зонгулдак на дві доби вводиться комендантська година через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Відповідне розпорядження набирає чинності з півночі 11 квітня і триватиме до 00:00 13 квітня.
Протягом цього періоду жителі не зможуть залишати свої будинки.
У Туреччині виявлено 47029 випадків зараження, від наслідків COVID-19 померли понад 1000 осіб.
Нагадаємо, у трьох областях на вихідних хочуть ввести комендантську годину через коронавірус.