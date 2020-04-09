У трьох областях на вихідних хочуть ввести комендантську годину через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях можуть ввести комендантську годину на вихідних та заборонити виходити з будинків. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає кореспондент УНН.
Марцінків повідомив, що за підсумками наради з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня.
“Також було проінформовано, що в трьох областях: Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг. Зокрема розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з Прем’єр-міністром. Деталі, очевидно знатимемо завтра”, — розповів Марцінків.
Раніше тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив - якщо жителі Київщини не будуть самоізольовуватися — є ризики, що карантин буде продовжуватись до осені.