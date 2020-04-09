В трех областях на выходных хотят ввести комендантский час из-коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.
Марцинкив сообщил, что по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая.
"Также было проинформировано, что в трех областях: Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь. В частности рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - рассказал Марцинкив.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил - если жители Киевской области не будут самоизольовуватися - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.