"Карантин може тривати до осені": жителів Київщини попередили про наслідки недотримання обсервації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Якщо жителі Київщини не будуть самоізольовуватися - є ризики, що карантин буде продовжуватись до осені. Про це під час брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"Вкотре нагадую, що сьогодні багато в чому ваше здоров’я та життя залежить від вашої сумлінності та відповідальності. Дотримання суворого карантинного режиму та санітарно-гігієнічних правил - найкраща профілактика захворювання на коронавірус. Також нагадую, що у суботу та неділю в області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите - то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже в травні місяці цього року. В іншому випадку - є ризики, що карантин буде продовжуватись до осені", - сказав Василь Володін.
Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 на Київщині зросла до 133, серед них - 10 дітей.