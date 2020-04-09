"Карантин может продолжаться до осени": жителей Киевской области предупредили о последствиях несоблюдения обсервации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Еще раз напоминаю, что сегодня во многом ваше здоровье и жизнь зависит от вашей добросовестности и ответственности. Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал Василий Володин.
Напомним, количество больных COVID-19 в Киевской области возросло до 133, среди них - 10 детей.