"Карантин может продолжаться до осени": жителей Киевской области предупредили о последствиях несоблюдения обсервации

"Еще раз напоминаю, что сегодня во многом ваше здоровье и жизнь зависит от вашей добросовестности и ответственности. Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете - то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал Василий Володин.

Напомним, количество больных COVID-19 в Киевской области возросло до 133, среди них - 10 детей.