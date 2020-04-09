Кількість хворих COVID-19 на Київщині зросла до 133, серед них 10 дітей

ukru
14:22 • 8533 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 56260 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 82316 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 105589 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 122198 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 123154 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172307 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142299 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148471 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148945 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.2 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 122275 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 112037 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 49201 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 30548 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 28659 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 56266 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 82316 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 105589 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 122198 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 123155 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 16063 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 23000 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108775 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109094 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126496 перегляди
Актуальне
Кількість хворих COVID-19 на Київщині зросла до 133, серед них 10 дітей

Кількість хворих COVID-19 на Київщині зросла до 133, серед них 10 дітей

Київ • УНН

 • 15890 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Київщині на COVID-19 захворіло 133 людини, серед них 10 дітей. За добу підтвердили 12 випадків. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Офіційно підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус в Київській області. За останню добу підтверджено 12 нових випадків”, — сказав Василь Володін.

Серед них:

▪️ в Обухівському р-ні — 34.
▪️ у Києво-Святошинському р-ні — 37:
▪️ 1 — у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
▪️ 2 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
▪️ 4 — у Броварському р-ні, с. Зазим’я, Княжичі — по 2 випадки;
▪️ 3 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
▪️ 2 — у Макарівському р-ні, с. Мостище, с. Лишня;
▪️ 2 — у Миронівському р-ні, с. Маслівка;
▪️ 1 — у Переяслав-Хмельницькому с. Пристроми;
▪️ 1 — у Поліському р-ні.
▪️ 1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
▪️ 9 — у м. Бориспіль;
▪️ 1 — у смт. Бородянка
▪️ 6 — у м. Буча;
▪️ 1 — у м. Васильків
▪️ 5 — у м. Вишгород;
▪️ 4 — у м. Біла Церква;
▪️ 4 — у м. Бровари;
▪️ 9 — у м. Ірпінь;
▪️ 3 — у м. Фастів;
▪️ 1 — у смт Ворзель ;
▪️ 1 — у м. Гостомель ;
▪️ 1 — у смт. Коцюбинське.

“З них на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 особи. На амбулаторному лікуванні, тобто, самоізоляції — 91 особа. На жаль, в цьому переліку 10 дітей”, — зазначив Василь Володін.

Він додав, що вже одужало 6 осіб. 5 людей померло.

Нагадаємо, на Київщині пік захворювання на COVID-19 очікують 20 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.60
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80