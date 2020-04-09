Кількість хворих COVID-19 на Київщині зросла до 133, серед них 10 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Київщині на COVID-19 захворіло 133 людини, серед них 10 дітей. За добу підтвердили 12 випадків. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Офіційно підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус в Київській області. За останню добу підтверджено 12 нових випадків”, — сказав Василь Володін.
Серед них:
▪️ в Обухівському р-ні — 34.
▪️ у Києво-Святошинському р-ні — 37:
▪️ 1 — у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
▪️ 2 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
▪️ 4 — у Броварському р-ні, с. Зазим’я, Княжичі — по 2 випадки;
▪️ 3 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
▪️ 2 — у Макарівському р-ні, с. Мостище, с. Лишня;
▪️ 2 — у Миронівському р-ні, с. Маслівка;
▪️ 1 — у Переяслав-Хмельницькому с. Пристроми;
▪️ 1 — у Поліському р-ні.
▪️ 1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
▪️ 9 — у м. Бориспіль;
▪️ 1 — у смт. Бородянка
▪️ 6 — у м. Буча;
▪️ 1 — у м. Васильків
▪️ 5 — у м. Вишгород;
▪️ 4 — у м. Біла Церква;
▪️ 4 — у м. Бровари;
▪️ 9 — у м. Ірпінь;
▪️ 3 — у м. Фастів;
▪️ 1 — у смт Ворзель ;
▪️ 1 — у м. Гостомель ;
▪️ 1 — у смт. Коцюбинське.
“З них на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 особи. На амбулаторному лікуванні, тобто, самоізоляції — 91 особа. На жаль, в цьому переліку 10 дітей”, — зазначив Василь Володін.
Він додав, що вже одужало 6 осіб. 5 людей померло.
Нагадаємо, на Київщині пік захворювання на COVID-19 очікують 20 квітня.